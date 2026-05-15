政府がフィリピンに対して、陸上自衛隊の88式地対艦ミサイルの輸出を検討していることがわかりました。【映像】88式地対艦ミサイル発射の様子（実際の映像）小泉防衛大臣「現時点で決まった事実はありませんが、フィリピンとの間でも新たに設置されたワーキンググループのもとで、両国の防衛面での協働に資する防衛装備品を特定していくため、積極的に議論をしていきたいと思います」自衛隊は先月からおこなわれたアメリカとフ