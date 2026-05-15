大相撲夏場所６日目（１５日・両国国技館）――霧島が無傷の６連勝。頭をつける得意の形から王鵬を寄り切った。琴桜は平戸海の鋭い出足に守勢に回り、連敗で４敗。琴勝峰は厳しい攻めで大栄翔を押し出し、初の連勝で星を五分に戻した。熱海富士は豪ノ山の圧力に屈して４敗。前日土がついた若隆景は藤ノ川を寄せ付けず、５勝とした。平幕の琴栄峰は宇良に敗れ、初黒星。