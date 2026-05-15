ボートレース宮島の「サントリー杯」が、16日に開幕する。前節のまるがめG2「レディースオールスター」（5〜10日）、2日目からチルト3に跳ねて優勝戦でも見せ場たっぷりのレースを披露した田上凜（24＝大阪）が、初日7Rは1号艇で迎える。「足は少しいいような気がしました。初日の1枠はインからですね。でも、2日目からはチルトを3に跳ねて外から行きますよ」前検1番時計の6秒60をマークするなど、前検から好気配をアピー