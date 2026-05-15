今回の研究のサンプルを抽出したホモ・エレクトスの歯4本/Qiaomei Fu（CNN）「ホモ・エレクトス」として知られる先史時代の人類は、我々の祖先の中で初めてアフリカを離れ、大陸を越えて移動し、最終的に約200万年にわたり地球上を歩き回った。しかし研究に利用できる遺伝物質が乏しいため、この種は人類の起源における大きな謎のままであり続けている。今回、科学者たちは中国で発掘された6本の歯から太古のたんぱく質を抽出し、