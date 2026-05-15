タレントの堀ちえみが15日に自身のアメブロを更新。年明けから続く多忙な日々と、現在抱えている深刻な腰痛の症状について明かした。【映像】リハビリをする堀ちえみ（動画あり）この日、堀は「年が明けてから、なんかずっとドタバタしてます」と切り出し、「腰痛でうめきながら」も必死に活動を続けてきたことを告白。「経験したことのない吐き気がするほどの腰の痛み」に見舞われていたが、その状態でできる範囲の動きを模索