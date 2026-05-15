14日午前9時半ごろ、栃木・上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件。事件後、現場付近で確保された16歳の高校生の少年は「同じ学年の人物が仲間にいて、それに誘われて入った」「ほかの仲間は車で逃げた」という驚きの供述をしているということです。少年は仲間とともに富山さん宅に押し入り、金品を物色中に英子さんの胸部などを凶器で突き刺すなどして殺害した疑いで逮捕され