人気コスプレーヤーの真中つぐが15日、自身のインスタグラムを更新。沖縄・石垣島での撮影ショットを投稿した。「大切なお知らせ」と題し、「真中つぐ1st写真集『ハイレグ天国』の発売が決まりました」と報告した。「まさか自分が写真集を出せるなんて本当に思っていなくて…夢のまた夢という気持ちです。ロケ地は石垣島。いっぱい笑って、いっぱいはしゃいで、でもドキッとするようなアングルも。今の真中つぐを、ぎゅっと詰め込