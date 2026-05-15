アニメ『名探偵コナン』で放送当初からメインヒロインの毛利蘭を演じてきたことで知られる声優の山崎和佳奈さんが、2026年4月18日に亡くなったことがわかりました。61歳でした。山崎さんは2026年2月から病気療養のため活動を休止していました。毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ(PDFファイル)https://www.ytv.co.jp/conan/pdf/conan_0515.pdf山崎和佳奈 | 株式会社青二プロダクションhttps://www.aoni.co.jp/search/yama