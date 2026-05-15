お笑いタレントの古坂大魔王が１５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。自身よりはるかに巨体という兄の意外過ぎる職業を明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは“思い出に残る愛のムチ”を受けたことがありますか？」について聞かれると「僕は男３人兄弟で、僕が１８６センチ、９０キロあるんですけど３人兄弟の中で一番小さいんですよ