◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）「３番・遊撃」で先発出場している巨人の泉口友汰内野手（２６）の第１打席で、ＤｅＮＡが極端な「引っ張り警戒シフト」を敷いた。０―０の初回２死で泉口が打席に入った場面だった。三塁の筒香が遊撃の定位置付近、遊撃の柴田が二塁ベースの後方へ移動。二塁・三森も定位置からやや深めに守備シフトをとった。泉口は６球目の直球を打って一ゴロに倒れた。出場１