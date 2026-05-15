【ペルソナ30周年 × 横浜・八景島シーパラダイスコラボ】 開催期間：5月8日～7月15日 開催場所：横浜・八景島シーパラダイス 「ペルソナ」シリーズの30周年を記念して、5月8日から7月15日までの期間、横浜・八景島シーパラダイスで「ペルソナ30周年 × 横浜・八景島シーパラダイスコラボ」が開催中だ。今回のコラボイベントでは、島内の様々な