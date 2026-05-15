川崎での今年最初の新馬戦を制したブエンディア５月１５日の川崎競馬で２歳新馬戦が２鞍行われた。２Ｒ（９００メートル）は山崎尋美厩舎所属のブエンディア（牡、父モーニン）が３／４馬身差で１着。川崎での今年最初の新馬戦で勝ち名乗りを挙げた。ゲート内で立ち上がるなど落ち着かずスタートで置かれたが、まくり気味に順位を上げて２番手で直線へ向かう。そこから鋭く脚を伸ばし、逃げるローノンバードを差し切った。勝ち