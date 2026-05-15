笠松競馬所属の川嶋弘吉調教師（８１）は５月１５日、笠松競馬８Ｒに管理するカプアを出走させ１着。１９７６年６月の初出走以来、１万６４２３戦目で地方競馬通算２６００勝を達成した。同調教師は２００１年から２００３年までメモリーフォーラム、メモリーブロンコ、タイガーロータリーで北関東ダービー３連覇を達成した実績を持つ。