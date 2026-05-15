◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）中日が初回無死満塁を逃した。先頭の大島が投手強襲の安打。田中が左翼線への二塁打で続いた。村松が四球を選んで絶好機を迎えたが、４番の細川が三ゴロに倒れると、ボスラーが遊飛。高橋周が一ゴロに終わった。１点を先取されて迎えた攻撃。すぐに反撃したかったところで、中軸が仕事を果たすことができなかった。１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）は０―０で引き