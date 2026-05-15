波乱の主役 砂経験＋キャリア豊富な６歳馬 25年に３着好走のハピ。ダート中距離の重賞路線で活躍していた同馬の芝重賞での激走は驚きだった。 渋った馬場がよかったのだろうが、ダート＋芝での豊富なレース経験（キャリア20戦）がモノをいったのかもしれない。 当レースでは、16年にダート戦含むキャリア28戦の６歳馬シャイニープリンスが⑧人気３着、18年にダート戦含む