アイドルグループ、「#Mooove！」のメンバー148cmの天使 姫野ひなのがSweet Girls 表紙＆巻頭グラビアに登場！『Sweet Girls vol.８』2026年５月15日（金）発売！ #Mooove!・姫野ひなのが魅せる大人びた表情…『Sweet Girls vol.8』表紙＆巻頭グラビア解禁 アイドルグループ「#Mooove!」のリーダー・姫野ひなのが、5月15日（金）発売のオール水着ムック『EX大衆特別編集 Sweet Girls vo