東京時間17:40現在 香港ハンセン指数 25962.73（-426.31-1.62%） 中国上海総合指数 4135.39（-42.53-1.02%） 台湾加権指数 41172.36（-579.39-1.39%） 韓国総合株価指数 7493.18（-488.23-6.12%） 豪ＡＳＸ２００指数 8630.84（-9.87-0.11%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75522.50（+123.78+0.16%） １５日のアジア株は総じて下落。米中首脳会談が波乱なく終了し、イベント通過後の