荘内銀行は15日、昨年度の決算を発表しました。貸出金利息の増加や与信関係費用の減少などで2期連続の増収増益となりました。荘内銀行が発表したことし3月期の昨年度決算は、一般企業の売上高に相当する経常収益が前の年より45億3,100万円多い285億2,000万円となり、過去最高となりました。また、銀行の最終的な利益となる純利益は前の年より13億5,800万円多い29億5,800万円で、2期連続で増収増益となりました。荘内銀行によります