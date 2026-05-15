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ユーロ圏１０年債利回り格差仏６４、伊７６ｂｐにそれぞれ拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ3.11 フランス3.748（+64） イタリア3.869（+76） スペイン3.537（+43） オランダ3.228（+12） ギリシャ3.822（+71） ポルトガル3.481（+37） ベルギー3.67（+56） オーストリア3.372（+26） アイルランド3.3