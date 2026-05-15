秋田市消防本部の派遣隊が活動報告 秋田市役所 １５日 岩手県大槌町の林野火災で緊急消防援助隊として活動した秋田市消防本部の派遣隊が１５日、現地での活動内容を沼谷市長に報告しました。 岩手県大槌町で発生した林野火災で秋田市消防本部は４月２４日から５月４日までの１１日間で延べ９４人の派遣隊を送りました。隊員は栃木県の消防隊と合同で、住宅地への延焼を防ぐ活動や、再び火が燃え広がらないよう残り火の確