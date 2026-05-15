酒田市内の住宅地で続発した5件の不審火のうち、1件への放火の疑いで23歳の男が逮捕された事件で、警察はほかの4件の不審火もこの男による連続放火の可能性を視野に捜査を進めています。男の身柄は15日、送検されました。非現住建造物等放火などの疑いで15日午前、山形地検酒田支部に身柄を送られたのは、酒田市東泉町2丁目の無職、奥山寛章容疑者（23）です。これまでの調べによりますと、奥山容疑者は4月6日夜、酒田市東泉町2丁