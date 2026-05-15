第1日、6アンダーで首位の穴井詩＝福岡雷山GCSkyRKBレディース第1日（15日・福岡県福岡雷山GC＝6490ヤード、パー72）ツアー通算6勝の穴井詩と、21歳の高野愛姫が66で回り首位発進した。1打差の3位で政田夢乃、吉田鈴、テレサ・ルー（台湾）、紀ユ愛（中国）が並んだ。さらに1打差の7位に小祝さくらやルーキーの鳥居さくらなど5人がつけた。前週優勝の河本結は69の12位。（賞金総額1億2千万円、優勝2160万円、出場108選手＝アマ