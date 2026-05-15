皇族数の確保のあり方を議論する与野党の代表者らによる協議が15日に開催され、前回、意見表明を行わなかった中道改革連合の意見聴取などが行われました。安定的な皇位継承をめぐっては、皇族の数を確保するため、「女性皇族が結婚後も皇室に残る案」と、「皇族が旧宮家の男系男子を養子に迎える案」の2つを盛り込んだ有識者会議の報告書が、すでに国会に提出されています。15日の協議では、先月の与野党協議の場では党内の意見集