【ベルリン＝工藤彩香】ラトビアのエビカ・シリニャ首相は１４日、辞任を表明した。アンドリス・スプルーズ国防相の更迭を巡り、同氏が所属する連立与党の中道左派・進歩党が連立から離脱し、政権が崩壊していた。スプルーズ氏は１０日、ロシアに発射されたとみられるウクライナの無人機がラトビアの石油貯蔵施設に墜落したことを受け、引責辞任に追い込まれた。後任人事を巡り、シリニャ氏と進歩党が対立していた。シリニャ