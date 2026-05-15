サッカーW杯北中米3カ国大会に臨む日本代表に選出されポーズをとる鹿島・GK早川＝15日、メルスタ初選出のGK早川は15日、鹿島のクラブハウスでスタッフらと発表を見守った。「ほっとしたのと、次の戦いが始まるという身が引き締まる思い」と心境を語った。最後尾からの攻撃の組み立てや、シュートを止める能力に秀でた27歳の守護神。昨季はGK史上2人目のJリーグMVPに輝いた。2022年終盤から現在開催中の特別大会までリーグ戦フ