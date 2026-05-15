イラン情勢を受けて医療現場から不足の声が上がっていた医療用手袋の国家備蓄放出をめぐり、厚生労働省は5月下旬にも医療機関への配送を始めると発表しました。【映像】上野厚労大臣「速やかに医療用手袋を配送」上野厚労大臣「第1弾の受付は来週18日から20日までを予定しております」「できる限り速やかに要請のあった医療機関に医療用手袋を配送いたします」医療用手袋をめぐっては、イラン情勢を受けて現場から供給不足の声