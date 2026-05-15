【第7話】 5月15日 公開 □第7話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月15日、武井宏之氏によるマンガ「呪ロ」第7話を週刊コロコロコミックにて公開した。 第7話では、俊作が総長・伏見森に「サンズ」や自身の記憶について問う。一方、文太たちは海堂ら先輩たちと共に「呪ロ隊編成試験」へ挑む。 □週刊コロコロ「呪ロ」のページ (C)武井宏之／小学館