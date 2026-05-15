5月15日、B1西地区に所属する佐賀バルーナーズは、栗原貴宏アシスタントコーチが契約満了に伴い、2025－26シーズン限りで退団することを発表した。 福島県出身で38歳の栗原ACは、日本大学卒業後に川崎ブレイブサンダースで8シーズンにわたってプレーし、その後は栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）へ移籍。2シーズン目の途中に山形ワイヴァンズへ加入し、2020年