伊藤銀次が、杉真理、EPOを迎えたスペシャルライブ『来年いよいよ55周年！ THANKS from 銀次 前年祭ライヴ with 杉真理&EPO』を8月にビルボードライブ大阪およびビルボードライブ東京で開催する。 （関連：山下達郎、竹内まりや、ラ・ムー……シティポップブームの知られざる立役者、“幻のシンガーソングライター” 滝沢洋一の功績） アーティスト／プロデューサ}