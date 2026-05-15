MF遠藤航が15日、北中米ワールドカップメンバー入り後にインスタグラム(@endowataru)を更新し、「W杯メンバーに選出されたこと、キャプテンとしてこのチームを引っ張っていけることを非常に嬉しく思います」と喜びを伝えた。キャプテンとして日本を支えてきた遠藤だが、2月11日のプレミアリーグでリスフラン靭帯断裂と診断される負傷をした。現在は人工靭帯を入れる手術をしたことを明かしながら、復帰に向けてリハビリを進め