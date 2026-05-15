セガ フェイブはアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』より、“超絶最かわてんしちゃん”のLuminasta（ルミナスタ）フィギュアが、プライズ景品として再登場することが発表された。 【画像あり】細部まで繊細に表現されたフィギュア 本商品は、2024年1月に登場した製品と同じ仕様での再展開となる。仕様はアニメの設定とは異なる。 サイズは全長約13×18cmで、登場時期は5月15日より順次となっている。 （文＝リアルサウンドテ