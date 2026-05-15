クマの影響を受けている場所のひとつが学校教育の現場、子どもたちです。予定されていた校外学習を変更せざるを得なかった学校も出ていて、子どもたちの学びが脅かされています。 【写真を見る】校外学習がやむを得ず “校内” 学習へクマの影響は学校現場にも子どもの安全と学びのハザマにある苦悩（山形） ＴＵＹでは小中学校の校外学習について、クマによる影響が出ているかを県内３５の市町村の教育委員会に聞き取り調査