イクヨ [東証Ｓ] が5月15日大引け後(18:10)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比5.1倍の1.6億円に伸び、27年3月期も前期比6.5倍の10.9億円に急拡大する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期の特別配当を落とし、普通配当3円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.6億円の赤字(前年同期は1億円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の