日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万2250円コール 取引高(立会内) 松井証券 9( 9) ABNクリアリン証券 7( 7) ソシエテジェネラル証券 4( 4) ◯6万2000円コール