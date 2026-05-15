ボートレース宮島の「サントリー杯」が、16日に開幕する。138期の上馬場風依（20＝広島）が地元・宮島でデビュー戦を迎える。名前の読み方は「うえばば・るい」。今節は男女混合シリーズ。名前からの印象で女子選手と思われがちだが、れっきとした男子選手だ。前節のGWシリーズ「若葉賞」（4月30日〜5月5日）でも連日練習に来ていたが「ドキドキしています」と本番を前に緊張感は隠せない。特訓の手応えは「もらったまま