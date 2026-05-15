俳優の山下智久（41）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。一般的な家庭を想像したことがあるかとの質問に答えた。MCのフリーアナウンサー・神田愛花は山下に「頭の中では、一度くらい一般的な家庭を自分の中で作ったことあるっぽい」と妻や子供のいる家庭を思い描いたことがあるかと質問した。山下は「これはでもまあある」と回答。「それは子供の頃から、（自分の）子供とかに会って