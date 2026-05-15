女性お笑い芸人・だいたひかる（50）が15日、自身のブログを更新。20年に発症した指定難病の「特発性大腿骨頭壊死症」の検査のため病院に行ったことを報告し、今後の手術の可能性についてつづった。20年8月に大腿骨頭壊死を発症した、だいたは「診察と手術」と題したブログを更新。「今日は骨頭壊死の診察でした」と書き出し、「毎回レントゲンをとって、状態の変化をみながらの診察で痛い時もあるし、痛く無い時もある骨頭壊