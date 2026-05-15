およそ9年ぶりに中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は2日間にわたった習近平国家主席との首脳会談を終えて、きょう午後、帰国の途につきました。【写真を見る】「私たちは親友になった」トランプ大統領が習近平国家主席との首脳会談終え帰国 「多くの問題解決」成果強調も…台湾問題やイラン情勢めぐり温度差日本時間の午後3時半すぎ、中国・北京を離れたアメリカのトランプ大統領。きょうは習主席の執務室がある「