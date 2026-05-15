news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「背後から液体約20万円盗まれる金融機関の帰り道狙ったか」についてお伝えします。◇13日の午前11時前。金融機関からの帰り道を狙った窃盗事件。現場はJR名古屋駅からほど近い名古屋市中心部。ホテルなどが建ち並ぶ人通りの多いエリアです。金融機関で引き出した現金をカバンに入れ歩いていた93歳の女性。そこに1人の男が背後から近づいてきたといいます。すると突然・・・