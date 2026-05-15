人気ロックバンド「IDon’tLikeMondays.」が15日、日本ツアーの開催を発表した。同バンドは、4月にアジア5都市でツアーを行ったばかり。アニメ「ONEPIECE」の主題歌「PAINT」の再生回数が累計3600万回を超えるヒットとなるなど、邦ロックの枠に捉われず、独自のOVERSEASMUSICとTOKYONIGHTSCENEの文脈で唯一無二のポジションを築いてきた。掲げるテーマは「大人の金曜の夜」。今年5月12日、公式インスタグラ