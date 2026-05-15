◇三菱重工マッチデーオープン戦三菱重工East5―2三菱重工West（2026年5月15日横浜市・金沢グラウンド）社会人野球の三菱重工Eastと三菱重工Westが横浜市の金沢グラウンドで15日、「三菱重工マッチデー」と称してオープン戦を行った。野球部ファンクラブ会員や選手所属先の社員をはじめ、多くのファンが来場。試合後には集合写真の撮影と、ファンクラブ会員向けのサイン会を実施した。また、同グラウンドの改修工事（