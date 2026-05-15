【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】 5月15日18時よりプレミア公開 バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、発表会「ガンダムカンファレンス SPRING 2026」にて、「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM ZERO」の劇場公開を発表した。 カンファレンスでは予告映像が公開され、キラ・ヤマトたちのスケッチやフリーダムガンダムの3Dモデルなどが確認で