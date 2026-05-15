お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が14日、自身のInstagramを更新。青春時代にテレビで夢中になっていたというおニャン子クラブ元メンバー・渡辺美奈代との“ばったり遭遇”したことを報告した。【写真】岡村隆史、50代になった今もチャーミングな渡辺満里奈と投稿された写真は、岡村と渡辺が並んで笑顔を見せる2ショット。岡村は「写真とってもらった〜」「うれし青春」とつづっている。かねてより、“おニャン子世