タレントの加藤紗里が15日にInstagramを更新し、幼少期以来27年来の“推し”だという人気俳優の誕生日を祝福した。【写真】加藤紗里、27年来の推しグッズとニッコリ加藤は「藤原竜也44歳の誕生日迎えました！」「happy birthday竜也」と、祝福。写真には、藤原がプリントされたクッション、Tシャツに囲まれ、藤原が主演した映画『DEATH NOTE』のグッズなどを手にして笑顔を見せる姿を公開している。藤原にハマったきっかけに