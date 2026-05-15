Bialystocksの新曲「一瞬」が、5月22日に配信リリースされることが決定。あわせてジャケット写真も公開された。本作は、テレビ朝日系報道番組『サタデーステーション』のテーマ曲として書き下ろされた楽曲。Bialystocksが報道番組のテーマ曲を手掛けるのは今回が初となる。日々の風景の中にある言葉にならない感情の揺らぎを静かに掬い上げるような、軽やかな1曲に仕上がっている。リリース決定に伴い、Pre-add / Pre-saveキャンペ