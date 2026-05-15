17日に開催される競馬のG1・「ヴィクトリアマイル」が「ABEMA de グリーンチャンネル」で生中継される。開催に先駆けこのたび、ABEMAが「あなたの"最強の名牝馬"は？」というアンケートを実施し、その結果が発表された。【写真】ヴィクトリアマイル・歴代優勝馬一覧「ヴィクトリアマイル」とは、日本中央競馬会（JRA）が東京競馬場の芝1600mで施行する4歳以上の牝馬限定の重賞競走（GI）。競走名はローマ神話に登場する勝利の