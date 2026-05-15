佐藤二朗が原作・脚本・主演を務める城定秀夫監督作『名無し』より、佐藤、丸山隆平、MEGUMI、佐々木蔵之介が演じるキャラクターのポスターと映像が解禁された。【動画】“名無し”（佐藤二朗）と彼の過去を知る警察官（丸山隆平）ら4人のキャラクター映像本作は、佐藤演じる数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコバイオレンス。白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人