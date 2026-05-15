@onefiveが自らのオリジン（原点）を背負い、次なる表現へと昇華させるプロジェクト「SAKURAIZATION（サクライゼーション）」。このシリーズ第2弾となる楽曲「M1X5R」（読み：ミキサー）が、5月20日(水)に配信リリースされることが決定した。「M1X5R」は、まさにその名の通り、あらゆるものを混ぜ合わせて新しい魅力を生み出す一曲。さくら学院の楽曲「ベリシュビッッ」でも使用された、フォークダンスでおなじみの「オクラホマミ