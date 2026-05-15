マッツ・ミケルセンが主演する映画『さよなら、僕の英雄』より、きらびやかなビートルズ風衣装に身を包んだマッツら“はみ出し者”が集結したメイビジュアルが、場面写真8点と共に解禁された。さらに特別先行上映が、6月5日、新宿ピカデリーにて開催されることも決まった。【写真】くせ者たち続々『さよなら、僕の英雄』フォトギャラリー『愛を耕すひと』（2023）などの脚本でも知られてきたアナス・トマス・イェンセンの監督6