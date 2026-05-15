スピッツが、毎年恒例となっている3つのレギュラーイベントの開催とその詳細を発表した。まずは2010年に宮城でスタートし2026年に15周年を迎える＜ロックのほそ道＞。ここ数年間はSENDAI GIGSをホームに開催されてきたが、今回は8月29日(土)・30日(日)の2日間、ゼビオアリーナ仙台で＜ロックのほそ道2026 〜15th Anniversary Special〜＞と題して開催される。１日目には、阿部真央、クリープハイプ、フラワーカンパニーズ、2日目に